Ермак вместо Богдана будет помогать готовить послание Зеленского к Раде

После скандала, в котором брат Андрея Ермака обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль, сам Ермак вошел в состав рабочей группы по подготовке проекта ежегодного послания президента Владимира Зеленского к Верховной Раде. Так Андрей Ермак занял место своего предшественника Андрея Богдана.

Об этом говорится в распоряжении №275 от 17 апреля, передают Українськi Новини.

Ермак назначен руководителем рабочей группы.

По законодательству, ежегодное послание Президента к парламенту должно провозглашаться до 31 марта при обычных обстоятельствах.

Офис Президента сообщилУкраїнським Новинам, что дата послания в этом году будет зависеть от ситуации в стране.

"Решение о дате провозглашения Президентом Украины ежегодного послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины будет принято после завершения подготовки текста послания и с учетом ситуации в государстве", - говорилось в ответе Офиса на запрос агентства.

Рабочая группа по подготовке проекта послания была создана Зеленским еще в начале октября 2019 года.

Президент обязал ее до 9 декабря 2019 подготовить и подать на его рассмотрение проект послания.

В январе Национальный институт стратегических исследований сообщил агентству, что подготовил документ и передал его на рассмотрение соответствующих структурных подразделениях Офиса Президента.

По состоянию на апрель послание не провозглашено Зеленским в определенный законом срок, а текст проекта не подготовлен окончательно.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Ермака вместо Богдана.

Позднее издание "Буквы" нашли в деле первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника ряд нестыковок и политический след группы Богдана-Ваврыша.