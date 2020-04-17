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17 апреля 2020, пятница, 14:05 159
Мир 2020-04-17T14:05:53+03:00
Українські Новини
Facebook будет предупреждать пользователей о фейковой информации про коронавирус

Facebook будет предупреждать пользователей о фейковой информации про коронавирус

Елизавета Кесельман
Facebook, Социальные сети, Коронавирус, мобильные мессенджеры, Фейковые новости
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

В то время, как Google забанил 18 млн фейковых писем о коронавирусе, компания Facebook заявила о новом внедрении - предупреждать своих читателей о появлении фейковой информации о COVID-19. Об этом компания заявила на своем сайте. 

В компании заявили, что пользователей, которые реагируют на фейковую новость о коронавирусе, планируют перенаправлять пользователей на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы собираемся начать показывать сообщения в новостной ленте людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали ложную или опасную дезинформацию о COVID-19, которую соцсеть удалила. Мы хотим связать людей, которые могли взаимодействовать с вредной дезинформацией о вирусе, с правдой из авторитетных источников в случае, если они снова увидят или услышат эти заявления с Facebook. Люди начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели", - сообщили в компании.

В Facebook отметили, что в течении марта компания анонсировала предупреждения о 40 млн постов, связанных с коронавирусом. В 95% случаях после появления предупреждения пользователи не переходили на просмотр.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов

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