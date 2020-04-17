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  • В Amazon устроят онлайн-митинг и возьмут выходной в один день из-за уволенных работников
17 апреля 2020, пятница, 12:27 107
Мир 2020-04-17T12:31:20+03:00
Українські Новини
В Amazon устроят онлайн-митинг и возьмут выходной в один день из-за уволенных работников

В Amazon устроят онлайн-митинг и возьмут выходной в один день из-за уволенных работников

Елизавета Кесельман
Забастовка, Митинг, Увольнение, Amazon, онлайн-митинг
Амазон. Фото: amazon.com
Амазон. Фото: amazon.com

Из-за экономического кризиса предприятия и бизнесы начали массово сокращать свои штаты. Сотрудники компании Amazon заявили о том, что намерены устроить онлайн-забастовки из-за увольнения своих коллег. Об этом передает CNBC.

Как передает ведомство, группа сотрудников Amazon Employees for Climate Justice, которая требует от компании принять существенные меры для решения проблемы климата, призывает коллег 24 апреля провести забастовку в онлайне. В качестве протеста все работники возьмут выходной в одно и то же время.

Организаторы забастовки требуют от компании восстановить на работе уволенных рабочих и протестуют против условий труда на складе во время вспышки коронавируса.

Согласно информации, на прошлой неделе Amazon уволила двух лидеров этой группы и самых ярых критиков компании за ее политику — Марену Косту и Эмили Каннингэм. В качестве причины назвали неоднократное нарушение внутренней политики.

Как сообщали Українські Новини, каждый десятый работник в Украине остался без работы из-за пандемии коронавируса.

Тем временем, в Китае экономика рекордно обвалилась из-за эпидемии впервые с 1992 года.

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