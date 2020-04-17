Производитель секс-игрушек в США подарил больницам тысячи медицинских масок и перчаток

В США, где постепенно готовятся к выходу из режима самоизоляции, производитель секс-игрушек Sex Toy Distributing подарил больницам Лос-Анджелеса большое количество медицинских масок и перчаток, которые считаются дефицитом в стране Об этом сообщает Vice.

Как передает ведомство, производитель пожертвовал товары, предназначенные для фетиш-игр. Генеральный директор материнской компании XR LLC рассказал, что перчатки и маски ранее закупили у крупнейших поставщиков медицинских товаров в стране. Остальные пришли с зарубежных фабрик компании.

При этом часть переданных масок — марки N95. Они могут отфильтровывать из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона.

В отделе по закупкам заявили, что имелют многолетние связи с фармацевтическими компаниями, которые сыграли свою роль. Отмечается, что существует много фетишей, где нужны клизмы, перчатки, оборудование для ухода за больными, униформа, аппараты для измерения кровяного давления, термометры и так далее. Многое из этого также можно отдать в больницы.

Как сообщали Українські Новини, ранее стриптизерши в США перепрофилировались в службу доставки еды на дом.

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