"Хенкель в Украине" поддерживает меры по противодействию COVID-19 и помогает медикам

Компания "Хенкель" объявила о запуске комплексной глобальной программы солидарности поддержки работников, клиентов и местных жителей, которые столкнулись с пандемией COVID-19. Программа состоит из следующих мероприятий:

Пожертвование Фонда ВОЗ/ООН и другим организациям. 2 млн евро будут переданы различным фондам и организациям для борьбы с пандемией. Фонд Фрица Хенкеля пожертвует 1 млн евро непосредственно Фонду солидарного реагирования на COVID-19, основанном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Фондом ООН. Эти средства используют для того, чтобы закупить защитное снаряжение для медицинских работников, оборудовать диагностические лаборатории, улучшить сбор и анализ данных, создать и поддерживать отделение интенсивной терапии, а также ускорить исследования и разработку потенциальных вакцин и терапевтических препаратов. Еще 1 млн евро будут распределены Фондом Фрица Хенкеля между различными организациями и партнерами во всем мире, а также использованы для поддержания личной инициативы и добровольного привлечения работников, которые борются с кризисом. Пожертвования средств личной гигиены и бытовой химии. Компания "Хенкель" пожертвует 5 млн единиц средств личной гигиены и бытовой химии во всем мире. Сюда входят средства для дезинфекции рук, мыло и защитное снаряжение, а также моющие средства, дезинфицирующие средства и другие бытовые чистящие средства. Команда по социальной активности компании "Хенкель" будет предоставлять эти пожертвования в тесном сотрудничестве с благотворительными организациями, местными властями и партнерами по всему миру. Перепрофилирование мощностей для производства дезинфицирующих средств. Кроме того, компания "Хенкель" планирует производить дезинфекционные средства на некоторых своих предприятиях. Эту продукцию поставлять для помощи государственным учреждениям и профессиональным группам в борьбе с коронавируса. Улучшенные условия оплаты для отдельных деловых партнеров. Компания "Хенкель" рассмотрит предоставление улучшенных условий оплаты для парикмахерских салонов - представителей малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать их в текущей сложной ситуации. Постоянные меры борьбы с кризисными ситуациями и обеспечения безопасности работников. С момента наступления кризиса компания "Хенкель" активно принимает меры для борьбы с ней, привлекая команды по управлению кризисными ситуациями на национальном, региональном и глобальном уровнях. Основная цель антикризисного управления состоит в том, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасности работников, клиентов и деловых партнеров, а также для поддержания деятельности в таких сложных обстоятельствах.

Компания "Хенкель в Украине" также начала реализацию пакета мер в рамках противодействия COVID-19. На проекты по поддержке лечебных учреждений, защиты врачей и помощи им компания уже предоставила около 250 тыс. Грн.

Восемь столичных больниц получили средства для стирки, мытья, чистки и дезинфекции в количестве 14 800 единиц. Около двух тысяч единиц продукции "Хенкель в Украине" волонтеры компании доставили в Александровскую больницу, где находятся больные коронавирусом. Также нашу помощь получили детские больницы столицы № 1 и № 2 и еще пять киевских городских клинических больниц - №4, 5, 8, 9 и 17.

Также "Хенкель в Украине" предоставляет возможность врачам столичной клиники Охматдет и Киевского областного онкодиспансера безопасно и удобно добираться на работу в условиях ограниченного транспортного сообщения в столице на период карантина. Компания передала 100 000 гривен столичной службе "Элит-такси". За техническую координацию проекту отвечает благотворительный фонд "Таблеточки" - он осуществляет коммуникацию с врачами Охматдета и Киевского областного онкодиспансера, собирая информацию об их потребности в транспортных услугах.