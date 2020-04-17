Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждут хорошие перспективы 17 апреля

Аастрономы зафиксировали в космосе "танцующую звезду" вокруг черной дыры. А о том, на чьей стороне будут звезды в пятницу, 17 апреля, а также о том, кому из знаков зодиака повезет больше всего, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов будет хороший день для многих видов деятельности. В пятницу представители этого знака не смогут покорить все профессиональные вершины, но успешно справятся с большим количеством поставленных задач. Также в эот день возможны некоторые денежные поступления. Однако лучше сбережения не тратить, особенно, если речь идет о внушительных суммах.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов будет благоприятный день для достижений в разных сферах жизни. Звезды советуют в этот день быть активнее и целеустремленнее. Также не слудет стесняться обращаться за помощью к близким, если это будет необходимо.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет трудный и неоднозначный день. В пятницу звезды советуют избегать различных стрессовых ситуаций и стараться не раздражаться из-за пустяков. Это позволит в полной мере сконцентрироваться на работе, тогда добиться успеха будет гораздо проще. Излишняя эмоциональность также будет не на руку представителям этого знака, ведь, в запале они могут наговорить лишнего и наломать дров.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды уверяют, что в пятницу Раки смело могут рассчитывать на помощь со стороны близких. Также в этот день представителям знака не следует оставаться в тени. Смело проявляйте инициативу во всех делах, ведь все идеи получат поддержку. Также в это время возможны денежные поступления.

Лев (23 июля – 22 августа)

День будет удачный, но Львам предстоит столкнуться и с рядом проблем в некоторых делах. В это время не переоценивайте своего влияния на окружающих. Также будьте внимательны в работе и со всей ответственностью относитесь к поставленным задачам. Во второй половине дня возможны сложности в общении с близкими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Начало дня может сложиться не в пользу Дев, вероятны трудности и преграды на пути к достижению целей. Но, несмотря на все преграды, у представителей этого знака успешно получится их преодолеть и выйти победителем во многих спорных вопросах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Удачный день, в ходе которого Весы смогут разрешить все спорные вопросы, успешно завершить ранее начатые дела. Но з0везды советуют представителям этого знака в пятницу реально оценивать свои шансы, не замахиваться на что-то слишком масштабное и грандиозное, иначе можно прогореть, не добившись желаемого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов в пятницу будет много спорных моментов. Звезды уверяют, что рассчитывать на большие перспективы в это время не следует. В течение дня представители этого знака столкнутся со множеством пустых слов, обещаний, их иллюзии и мечты буду сомнительны. Вторая половина дня также будет не слишком удачным периодом, самочувствие Скорпионов может ухудшиться, в это время лучше не планировать ничего важного и утомительного, а больше отдыхать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У стрельцов будет благоприятный день, обещающий хорошие перспективы в делах. В этот период представители этого знака могут рассчитывать на благоприятный исход дел, у них получится без труда достичь поставленных перед собой целей. У Стрельцов, которые не состоят в отношениях, возможны позитивные перемены на личном фронте. Возможны романтические увлечения и начало любовного романа.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов день будет неоднозначный. Множество текущих вопросов не оставят представителям этого знака ни единого шанса для отдыха в течение всего дня. Вероятно, что сегодня Козерогам предстоят серьезные расходы, чтобы справиться с ними, необходимо четко представлять свои цели и действовать обдуманно. Звезды советуют в сложных моментах обращаться к близким или друзьям. Они с радостью придут на помощь представителям этого знака.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям не торопиться, решая текущие вопросы. Именно спешка может стать причиной проблем. Если представители этого знака будут действовать осторожно, выверяя каждый свой шаг, то ошибок можно будет избежать. За новые дела также лучше браться с осторожностью, предварительно обдумав все нюансы и перспективу их развития. Также в пятницу звезды советуют избегать любых конфликтных ситуаций.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет благоприятный день. В этот период у представителей этого знака могут появиться интересные мысли, новые идеи, которые в перспективе могут быть удачно реализованы. В этот день не исключены денежные поступления, ценные подарки. Вечер же представителям этого знака следует посвятить общению с семьей.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, какой будет пятница для всех знаков зодиака.

Также Также Google посвятил дудл, посвященный работникам сферы общественного питания, чтобы выразить благорадность борцам с коронавирусом.