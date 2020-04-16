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16 апреля 2020, четверг, 22:00 364
Космос 2020-04-16T22:00:43+03:00
Українські Новини
Астрономы зафиксировали в космосе "танцующую звезду" вокруг черной дыры

Астрономы зафиксировали в космосе "танцующую звезду" вокруг черной дыры

Елизавета Кесельман
Космос, Звезда, Астрономы, Необычное явление

В то время, как NASA готовится к установке на Луне одного из крупнейших телескопов в истории, астрономы из коллаборации GRAVITY зафиксировали в космосе необычное явление: звезду, вращающуюся по траектории розетки вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской южной обсерватории (ESO VLT). 

Как передает ведомство, траектория движения звезды подтвердила теорию относительности Альберта Эйнштейна.

 

"Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что связанные орбиты одного объекта вокруг другого не замкнуты, как в ньютоновской гравитации, а прецессируют вперед в плоскости движения", — сказал директор Института внеземной физики имени Макса Планка Рейнхард Гензел, который руководит исследованием.

По его словам, впервые такой эффект наблюдали на орбите планеты Меркурий вокруг Солнца. Теперь же такой эффект виден возле черной дыры "Стрелец А".

Звезда, которая вращается вокруг черной дыры, называется S2. Она находится в менее чем 20 млрд км от дыры и завершит орбиту вокруг нее в течение 16 земных лет.

Как сообщали Українські Новини, в ночь с 7 на 8 апреля наблюдалось яркое полнолуние, которое стало самым крупным и заметным за весь 2020 год.

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