Арктический холод со штормовым ветром испортит погоду: прогноз на Пасху и длинные выходные

В то время, как по прогнозу Укргидрометцентра дождей в Украине не будет ближайшие две недели, после аномально теплого начала весны накануне Пасхи погоды в Украние испортилась, временами напоминая скореею зимнее время года. Согдасно прогнозам синоптиков, "финал" Страстной недели тоже не порадует украинцев: в страну продолжит поступать свежий воздух из акватории арктических морей.

Согласно прогнозу синоптика Виталия Пострыганя, на выходных будет прохладно, с температурой на 3-4 ° ниже нормы, поэтому снова местами осадки, ночью 1-6º тепла, дневная температура 10-15º тепла.

В то же время, как сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко, на выходные, 18-19 апреля, в Украине ожидается сухая теплая, но ветреная погода. Только местами могут пройти кратковременные дожди.

По ее словам, неблагоприятный для Украины северо-западный ветер сменится на юго-западный после 26-27 апреля.

"В субботу, (18 апреля) ветер будет умеренным, порывистым, то есть не тихим. Но и не штормовым. В воскресенье (19 апреля), на Пасху, ветер, к счастью, стихнет. В понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов. 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится", – предупредила она.

По прогнозу Диденко, на выходных будет сухая погода, только вечером на Пасху может пройти небольшой дождь. Вероятность осадков увеличится с 20 по 23 апреля.

"В ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами – дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области", – написала Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине ночью составит +1...+6 градусов, на севере местами заморозки 0...-3 градуса, днем ​​+11..+16 градусов, в северных областях - +9...+13 градусов.

"Тем не менее, несмотря на карантин, дым, грязный воздух, чернобыльские тревоги, чувство неуверенности, вынужденное ограничение свободы, хочу сказать, что сильный ветер, пыльные бури, засушливые весны в Украине - не редкость. Природные процессы", - сообщила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.

Ранее синоптик прогнозировала, что после Пасхи в Украину придут дожди.