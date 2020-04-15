У Львов возможны перепады настроения, а Рыб ждет успешный день — гороскоп от Павла Глобы на 16 апреля

Четверг пройдет у многих знаков зодиака легко. Звезды уверяют, что этот день ознаменует начало нового этама в жизни представителей некоторых знаков. Также у тех, кто еще в среду имел некоторые проблемы в финансовой сфере, в этот день дела начнут налаживаться. А подробнее о событиях, которые приготовили звезды всем знакам зодиака в четверг, 16 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

У Овнов в четверг высокие шансы усложнить свои отношения с близкими людьми или коллегами. Причиной этого может стать бурная реакция представителей этого знака на ситуацию, которая будет им не совсем нравится.

Телец

У Тельцов в этот день будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютерами.

Близнецы

Мелкие вопросы на работе Близнецам стоит пробовать решать самостоятельно, а вот в личных вопросах звезды советуют не стесняться просить помощи у друзей.

Рак

В четверг неожиданная ситуация может выбить Раков из привычного ритма. Звезды советуют сохранять спокойствие, ведь все наладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что есть люди, на которых можно положиться.

Лев

У Львов в четверг могут быть характерные перепады настроения, что может негативно повлиять на отношения с родственниками или сотрудниками.

Дева

Звезды советуют Девам поддаваться искушению перебросить ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах работы и отдалит представителей этого знака от цели.

Весы

У Весов в четверг может получиться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит представителям этого знака положительной энергии, ведь у них будет больше времени на выходных.

Скорпион

Вероятно, представителям этого знака придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Если представителям этого знака представится возможность взять дополнительную работу, то не следует отказывайться, ведь это поможет сбалансировать финансовое положение Скорпионов.

Стрелец

У Стрельцов в этот день энергия будет бушевать ключом. Звезды советуют направить избыток сил в творческое русло или физическую работу.

Козерог

Звезды советуют Козергам не пугаться, если они будут чувствовать сегодня злость. Возможно именно это чувство позволит представителям этого знака найти выход из ситуации, которая уже давно надоела или распрощаться с людьми, компания которых неприятна.

Водолей

На работе звезды советуют сконцентрироваться на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина в четверг будет даваться легко.

Рыбы

У Рыб высоки шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Также любое дело, за которое Рыбы возьмутся в четверг, имеет все шансы завершиться успешно.

Как сообщали Українські Новини, 16-17 апреля в Украине потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер.

Ранее сообщалось о том, что на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.