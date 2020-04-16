Устали от карантина: в Мариуполе местные жители штурмовали супермаркет

Сегодня, 16 апреля, в то время, как количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс., в Мариуполе несколько сотен местных жителей штурмовали новый магазин "Грация", расположенный на площади Кирова.

На место прибыли патрульные и просят горожан разойтись и не нарушать карантин, сообщает 0629 с места событий.

Сообщается, что около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет. Многие находились в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал - все стояли очень близко друг к другу.

Патрульные через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал.

Очередь у супермаркета в Мариуполе. Фото: 0629

Некоторые жители Мариуполя утверждали, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

https://www.youtube.com/watch?v=x-MJT30OPro" frameborder="0" allowfullscreen>

Сейчас особенно агрессивным горожанам патрульные грозят штрафом и требуют встречи с администрацией магазина.

Охранники на входе не пускали журналистов и после долгих уговоров пропустили только одного полицейского.

Как сообщали Україніські Новини, ранее в Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт, несмотря на карантин.

Тем временем, украинские власти разошлись во мнениях относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер после 24 апреля.