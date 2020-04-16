Устали от карантина: в Мариуполе местные жители штурмовали супермаркет

Сегодня, 16 апреля, в то время, как количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс., в Мариуполе несколько сотен местных жителей штурмовали новый магазин "Грация", расположенный на площади Кирова. На место прибыли патрульные и просят горожан разойтись и не нарушать карантин, сообщает 0629 с места событий. Сообщается, что около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет. Многие находились в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал - все стояли очень близко друг к другу. Патрульные через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал. Очередь у супермаркета в Мариуполе. Фото: 0629 Некоторые жители Мариуполя утверждали, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина". https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=x-MJT30OPro" frameborder="0" allowfullscreen> Сейчас особенно агрессивным горожанам патрульные грозят штрафом и требуют встречи с администрацией магазина. Охранники на входе не пускали журналистов и после долгих уговоров пропустили только одного полицейского. Как сообщали Україніські Новини, ранее в Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт, несмотря на карантин. Тем временем, украинские власти разошлись во мнениях относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер после 24 апреля.