В Бразилии остановили испытания хлорохина от коронавируса из-за смерти 11 от него участников

ВОЗ одобрила клинические испытания трех препаратов от коронавируса. Тем временем, бразильские ученые вынуждены были остановить испытания хлорохина, из-за смерти 11 участников эксперимента. Об этом говорится на портале medRxiv.org., передает ТСН.

Отмечается, что в испытании приняли участие 81 пациент, которых госпитализировали с ОРВИ в городе Манаус (бразильский штат Амазонас).

На время эксперимента участников исследования поделили на две группы: первая (41) должна была получать дозу в 600 мг хлорохина дважды в день в течение 10 суток, вторая (40 человек) - по 450 мг дважды в первый день, а потом по одному разу в течение пяти дней.

Пациентам в исследовании также давали антибиотик азитромицин, который также дает нагрузку на сердце.

В течение трех дней исследователи начали замечать сердечные аритмии у пациентов, которые принимают более высокую дозу. До шестого дня лечения умерло 11 пациентов, что привело к немедленному завершению этапа исследования с высокими дозами.

Как объяснили ученые, предварительные результаты показали, что прием больших доз хлорохина в течение 10 дней нельзя рекомендовать при лечении Covid-19 из-за риска нарушений нормального (синусового) ритма сердца, характеризующиеся ускоренным сокращением желудочков.

"Для меня это исследование передает одну полезную информацию, которая заключается в том, что хлорохин вызывает увеличение отклонения в ЭКГ, которое может привести к внезапной сердечной смерти", - сказал доктор Дэвид Юурлінк, терапевт и руководитель отдела клинической фармакологии в университете Торонто.

Хлорохин тесно связан с более широко используемым препаратом гидроксихлорохином. Президент США Трамп с энтузиазмом продвигал их как потенциальное лечение нового коронавируса, несмотря на небольшое количество доказательств того, что они работают, и не смотря на опасения некоторых из его высших должностных лиц здравоохранения.

Исследователи признали, что не было достаточного количества пациентов в части испытания с малыми дозами, чтобы сделать вывод, является хлорохин эффективным.

В нескольких клинических испытаниях хлорохина и гидроксихлорохина исследуются малые дозы в течение более коротких периодов времени у пациентов с коронавирусом. Но Комиссия по здравоохранению провинции Гуандун в Китае сначала рекомендовала лечить больных с вирусом по 500 мг хлорохина два раза в день в течение 10 дней.

Один из авторов бразильского исследования, доктор Маркус Ласерда, сказал, что тестирование показало, что доза, которую используют китайцы, очень токсична и убивает большинство пациентов.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские медики заявили, что 80% больных коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.