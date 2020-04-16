Верховна Рада прийняла закон про "законодавче спам" поправок

Верховна Рада заборонила індивідуальне внесення депутатами постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.

За прийняття законопроєкту №1043 в цілому проголосували 242 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Парламентом внесені зміни в Регламент Ради в частині обмеження права індивідуального внесення депутатами постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому.

При цьому відповідні постанови можуть вносити президент, Кабінет Міністрів або 1/5 депутатів від конституційного складу парламенту (90 депутатів).

Обговорення відхилених і врахованих комітетом поправок і пропозицій до законопроєкту, а також голосування щодо кожної відхиленої поправки буде можливо за пропозицією ініціатора її внесення за підтримки шляхом голосування не менш ніж 1/10 від конституційного складу парламенту (45 депутатів).

У разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, (крім проєкту кодексу, законопроєкту, який розглядається Верховною Радою за спеціальною процедурою), пропозицій та поправок в кількості, яка в 5 разів або більше перевищує кількість статей законопроєкту або кількість його пунктів про внесення змін, але не менше 500 пропозицій і поправок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою за умови підписання не менше ніж 1/3 депутатів від конституційного складу (150 депутатів) за підтримки шляхом голосування більшістю від конституційного складу парламенту (226 депутатів).

Особлива процедура розгляду законопроєкту здійснюється в 2-денний термін, під час якого кожна депутатська фракція (депутатська група) визначає не більше 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, кожен позафракційний народний депутат - 1 пропозицію, поправку, головний комітет узагальнює пропозиції, поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні, до якої входять також усі враховані їм пропозиції, поправки.

На пленарному засіданні під час розгляду законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою на виступи голови або представника комітету, ініціатора відхиленої пропозиції, поправки, що вимагає поставити їх на голосування, виділяється до 2 хвилин (яка врахована головним комітетом - до 1 хвилини), голови або представника головного комітету для обґрунтування рішення комітету щодо кожної обговореної пропозиції, поправки - до 1 хвилини.

Авторами законопроєкту вказано 23 депутати від фракції "Слуга народу" в Раді.

На позачерговому засіданні голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що одразу після прийняття цього законопроєкту буде зареєстровано інший законопроєкт, який буде вносити зміни до цього закону щодо його тимчасової роботи і поліпшення умов для парламенту.

Також він повідомив, що заборона індивідуального внесення депутатами постанов про скасування прийнятого закону буде діяти на час карантину, а також 30 днів після нього.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що рекордні поправки до "антіколомойского" закону будуть голосувати цілими абзацами.

Тим часом, голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає подачу депутатами більше 16 тис. Поправок до законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам спробою затягнути його розгляд.