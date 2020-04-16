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16 апреля 2020, четверг, 15:18 1796
Судебная власть 2020-04-16T15:18:15+03:00
Українські Новини
НААУ создала Рабочую группу по вопросам внедрения Е-суда

НААУ создала Рабочую группу по вопросам внедрения Е-суда

Ольга Фандорина
НААУ, Национальная ассоциация адвокатов Украины, Электронный суд, Е-суд
НААУ. Фото: unba.org.ua
НААУ. Фото: unba.org.ua

Национальная ассоциация адвокатов Украины создала рабочую группу для взаимодействия с судебной властью по внедрению электронного судопроизводства.

Соответствующее распоряжение Председателя НААУ Лидии Изовитовой подписано 9 апреля, передают Українські Новини.

В состав рабочей группы вошли руководитель Секретариата НААУ Вадим Краснык, председатели комитетов НААУ — Владислав Билоцкий, Сергей Барбашин, Иван Гречкивский, Олег Простибоженко, Алексей Ющенко, заместитель председателя Комитета по уголовному праву и процессу Юрий Бауман, заместитель председателя Комитета защиты прав адвокатов Юрий Григоренко и член Совета молодежного комитета UNBA NextGen Владимир Мацко.

Председателем рабочей группы является заместитель Председателя НААУ Валентин Гвоздий.

Основной задачей рабочей группы является разработка предложений по эффективному внедрению подсистемы «Электронный суд» и коммуникация этих наработок единой профессиональной организации адвокатуры в органы судебной власти.

Как определено в распоряжении, целью этих усилий должно стать введение в действие программного продукта, что будет соответствовать действующему законодательству Украины и обеспечивать реализацию прав и свобод граждан.

Председателю Рабочей группы поручено организовать и обеспечить коммуникацию с Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией Украины и другими органами власти, учреждениями, предприятиями, организациями, которые вовлечены во внедрение в Украине проекта «Электронный суд» с целью учета позиции Национальной ассоциации адвокатов Украины по соблюдению гарантий осуществления адвокатской деятельности и другим вопросам.

Как сообщали Українські Новини, В то время, как в НААУ убеждены, что отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты, Верховная Рада приняла закон об отмене адвокатской монополии.

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