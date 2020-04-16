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16 квітня 2020, четвер, 15:18 4
Судова влада 2020-04-16T15:19:31+03:00
Українські Новини
НААУ створила Робочу групу з питань впровадження Е-суду

НААУ створила Робочу групу з питань впровадження Е-суду

Ольга Фандорина
НААУ, Національна асоціація адвокатів України, Електронний суд, Е-суд
НААУ. Фото: unba.org.ua
НААУ. Фото: unba.org.ua

Національна асоціація адвокатів України створила робочу групу для взаємодії з судовою владою щодо впровадження електронного судочинства.

Відповідне розпорядження Голови НААУ Лідії Ізовітової підписано 9 квітня, передають Українські Новини.

До складу робочої групи увійшли керівник Секретаріату НААУ Вадим Красник, голови комітетів НААУ — Владислав Білоцький, Сергій Барбашин, Іван Гречкивский, Олег Простибоженко, Олексій Ющенко, заступник голови Комітету з кримінального права та процесу Юрій Бауман, заступник голови Комітету захисту прав адвокатів Юрій Григоренко і член Ради молодіжного комітету UNBA NextGen Володимир Мацко.

Головою робочої групи є заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій.

Основним завданням робочої групи є розробка пропозицій по ефективному впровадженню підсистеми «Електронний суд» та комунікація цих напрацювань єдиної професійної організації адвокатури в органи судової влади.

Як визначено в розпорядженні, метою цих зусиль повинне стати введення в дію програмного продукту, що буде відповідати чинному законодавству України та забезпечувати реалізацію прав і свобод громадян.

Голові Робочої групи доручено організувати та забезпечити комунікацію з Вищою радою правосуддя, Державною судовою адміністрацією України та іншими органами влади, установами, підприємствами, організаціями, які залучені до впровадження в Україні проекту «Електронний суд» з метою урахування позиції Національної асоціації адвокатів України по дотриманню гарантій адвокатської діяльності та інших питань.

Як повідомляли Українські Новини, В той час, як в НААУ переконані, що скасувати адвокатської монополії позбавить більшість громадян професійного захисту Верховна Рада ухвалила закон про скасування адвокатської монополії.

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