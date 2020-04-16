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16 апреля 2020, четверг, 13:15 87
Общество 2020-04-16T13:15:38+03:00
Українські Новини
В киевских больницах лежат 19 медиков с коронавирусом: 179 на самоизоляции

В киевских больницах лежат 19 медиков с коронавирусом: 179 на самоизоляции

Ольга Фандорина
коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Киеве, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

На самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом. В частности, это - медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, в которых потом обнаружили COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников.

"Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом "пневмония" обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия. И временно приостановили ургентную госпитализацию в эти медицинские учреждения. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты.

В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи. Кроме того, сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП.

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