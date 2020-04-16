Рада повысила штрафы за поджог сухой листвы в 18 раз. Сколько придется заплатить нарушителям

Парламент увеличил штрафы за подпал сухой листвы, из-за которого могут возникать масштабные пожары. Соответствующий законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)" приняла Верховная Рада, говорится в сообщении ГосЧС.

Так, сообщается, что "За" проголосовали 328 депутатов.

Принятый проект закона существенно повышает размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Согласно закону, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 тыс. 600 грн до 61 тыс. 200 грн или ограничением свободы сроком до трех лет.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах - влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц - от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади - штраф от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн.

Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды - наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 1 5 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц.

За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6 тыс. 120 до 12 тыс. 240 грн.

Как сообщали Українські Новини, лесные пожары стали главной причиной загрязнения воздуха в период карантина.

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