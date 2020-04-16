Астролог рассказал, кто из знаков зодиака добьется успеха во всех делах 16 апреля

В ночь на 16 апреля началось астрономическое явление - звездопад Лирид. Считается, что желание, загаданное при виде падающей звезды, обязательно сбудется. А о том, на чьей стороне будут звезды в четверг, 16 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет благоприятный день, в течение которого они смогут найти для себя занятие по душе. Звезды в четверг поддержат любое начинание представителей этого знака, дела не будут стопориться, а их результат только порадует.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды уверяют, что у Тельцов день сложится благоприятно, если они не будут сидеть сложа руки, а начнут решительно двействовать и проявлять инициативу в делах. В четверг можно смело рисковать, если будете видеть, что риск оправдан.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов будет удачный день, в течение которого они смогут избежать серьезных проблем. В этот день представителям этого знака предстоит много и упорно трудиться. Но звезды уверяют, что потенциал Близнецов будет на высоте, и они прекрасно справятся со всеми поставленными перед ними задачами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет благоприятный для решения давних проблем. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут успешно справиться со всеми проблемами и разрешить поставленные задачи. Вечером же представителям этого знака лучше отдознуть и восстановить силы перед пятницей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам посвятить первую половину дня решению важных дел. Они уверяют, что представители знака в это время смогут легко справиться со всеми проблемами. Но уже к обеду ситуация изменится. Потому в этот Львам не следует давать волю эмоциям, ведь это может привести к конфликтам с окружающими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Первая половина дня подойдет для реализации любых идей. В это время Девам многое будет по плечу, они смогут справиться со всеми поручениями. Вторую половину дня звезды советуют уделить внимание домашним делам, а вечер лучше провести в одиночестве. Это поможет представителям этого знака восстановить силы и душевное равновесие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг энтузиазм Весов будет подталкивать их сделать все возможное, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки и начать двигаться на встречу переменам. Но на грандиозный результат рассчитывать не приходиться. Но звезды советуют не отчаиваться, ведь во второй половине дня Весов ожидают приятные сюрпризы. Также вероятны денежные поступления.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет благоприятный день. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться в течение дня, потому Скорпины почувствуют, что способны достичь успеха во всех делах. Во второй половине дня звезды советуют не торопиться с важными решениями. Прежде чем сделать определенные выводы, обдумывайте все тщательно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов будет не самый лучший день. Но звезды советуют принимать ситуацию такой, какая она есть и довольствоваться теми результатами, какие имеете. Также в общении с домашними могут возникать неожиданные недопонимания. Критика со стороны вызовет у Стрельцов бурю эмоций, что может привести к возникновению конфликтов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам в четверг обращать внимание на любые мелочи и просчитывать наперед свои действия. Также в это время не следует витать в облаках, любые неверно принятые решения будут губительны и могут привести плохим последствиям.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В четверг звезды советуют Водолеям тщательно все продумать, прежде чем предпринимать любые шаги. Представители этого знака смогут увидить ситуацию с другой стороны, что подскажет, как нужно поступить.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в этот день смело могут доверять своей интуиции. Если предтавители этого знака не будут действовать под влиянием минутных порывов, то смогут избежать многих неприятных моментов. Также в четверг необходимо уделять внимание мелочам и деталям происходящего.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился гороскопом на четверг, 16 апреля.

Также в Украине 16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер.