Сегодня начинается звездопад Лирид-2020. Когда можно загадывать желания

После того, как в начале апреля на небе взошла Розовая луна, в ночь на 16 апреля начинается еще одно грандиозное небесное астрономическое явление - звездопад Лирид, пик которого придется в ночь с 22 на 23 число. Українські Новини расскажут подробнее об этом астрономическом явлении.

Звездопад Лириды получил свое название из-за близкого расположения к созвездию Лира, он является небольшим: количество сгораемых частиц около 20 метеоров в час, виден в Северном полушарии.

Несмотря на то, что метеорный поток небольшой, при ясном небе его будет хорошо видно на ночном небе.

Лучшим днем ​​для наблюдения за метеоритами в Лириде станет раннее утро в среду, 22 апреля.

Лириды являются одним из старейших зарегистрированных метеорных звездопадов, с наблюдениями, восходящими к 687 г. до н.э. В некоторые годы лиридный метеорный поток усиливается и может производить до 100 метеоров в час в так называемой "вспышке", но трудно точно предсказать, когда это произойдет.

Метеоритные дожди происходят, когда Земля пересекает путь кометы, сталкиваясь со следом кометного мусора. Когда они сгорают в атмосфере, метеоры оставляют на небе яркие полосы, которые обычно называют "падающими звездами".

Наблюдатели за небом получат возможность увидеть, как метеоры Лирида проносятся по небу между 16 и 25 апреля. Вам не нужно никакого специального оборудования, чтобы увидеть метеоры, просто посмотрите на темное небо, наберитесь терпения и наслаждайтесь шоу.

Заранее можно загадать желание, и не одно, так как падающих звезд при ясной погоде можно будет увидеть немало.

Тем временем, в 2019 это явление выглядело так:

А в 2018 звездопад Лириды выглядет так:

Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

Также 22 апреля удастся понаблюдать за одним из древнейших среди наблюдаемых звездопадов – Лиридами.