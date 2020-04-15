Смелянский пригрозил своим сотрудникам принудительным отпуском за посещение церкви на Пасху

После того, Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома, генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский оставляет за собой право принудительно отправить в двухнедельный отпуск сотрудников, которые посетят богослужение на Пасху.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Смелянский обратился к сотрудникам почты, попросив их встретить Пасху дома в кругу семьи.

"Я очень надеюсь и верю (что особенно важно в эти дни), что Вы прислушаетесь к моей просьбе. Но в случае, если нет, я буду настоятельно рекомендовать Вашим непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения Вами массовых служб в эти дни (включая "чистый четверг"), отправить Вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, неоплачиваемый отпуск сроком на 2 недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что Вы здоровы", - написал гендиректор.

По его словам, в этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет.

Также Смелянский оставил за собой право не выплачивать сумму в 25 тыс. гривен, предусмотренную на случай заражения короновирусом, в случае, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий.

"Каждый день мы с Вами входим в дома миллионов людей, принося 4 млн пенсионеров их пенсии, а десяткам миллионов клиентов - их посылки и письма. Сегодня они ждут их, лекарства, продукты питания, а наиболее незащищенные - выплату 1000 гривен, как никогда. Каждый сотрудник почты из желанного гостя может невольно стать разносчиком опасного вируса. Прошу Вас осознать эту ответственность", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата проведет Пасхальную службу в церковном дворике лавры перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью норм. А праздничный кулич можно будет заказать с доставкой на дом. В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.