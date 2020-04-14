Девам захочется уюта, а Козерогам не стоит сидеть на одном месте — гороскоп от Павла Глобы на 15 апреля

В среду можно будет оставить рабочие дела, которыми многие знаки зодиака были загружены во вторник. День звезды советуют провести личным делам. Для того, чтобы достичь успеха, мноим знакам зодиака составить план и четко выполнять пункт за пунктом. А подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в среду, 15 апреля, рассказал Павел Глоба. Овен У Овно день будет немного напряженным. Все их планы придется изменить и направить силы на преодоление трудностей. Но звезды уверяют, что для тех, кто возьмет ситуацию под контроль все завершится благополучно. Телец У Тельцов в среду наступит подходящее время, чтобы наладить свою личную жизнь. Это день рефлексии, долгих размышлений и планирования, но не активных действий и принятия решений. Близнецы Лучший способ для Близнецов сохранить внутреннюю энергию – это регулярно заниматься спортом. Звезды уверяют, что совмещать работу и семью будет очень легко. Рак Чтобы сутки подарили Ракам немного больше времени – надо правильно его распределить и расставить для себя приоритеты. Звезды уверяют, что только таким образом представители этого знака и успеют больше, и добавят себе ко дню несколько дополнительных часов. Лев В среду у Львов приступы лени будут чередоваться с желанием свернуть горы. Звезды не рекомендуют что-то делать в состоянии апатии – действенных результатов не будет. Дева Девам в среду захочется тепла и уюта, проводить вечер с семьей за любимым сериалом и с чашечкой ароматного чая. На этой волне у представителей этого знака улучшатся отношения с вашей половинкой и детьми. Весы День у Весов начнется с бюрократии, им придется отстаивать свои интересы и права. Но звезды уверяют, что к концу дня представители этого знака с облегчением смогут выдохнуть. Скорпион В среду у Скорпионов есть риск подхватить простуду. Витамины и полноценное питание помогут поддержать иммунитет. Стрелец Стрельцам в этот день нужно подвести итоги, расставить приоритеты и расписать план действий хотя бы до конца лета. Дисциплина – залог успеха. Козерог Козерогам не стоит целый день сидеть на одном месте. Звезды советуют представителям этого знака постараться постоянно быть в движении и придумать для себя развлечения в период карантина. Водолей Звезды советуют Водолеям делать среду добрые дела и дарить людям улыбку. Однако никому не навязывайте свою помощь. Вечером организуйте для своей любимой половинки романтический ужин. Рыбы В среду Рыбам звезды советуют заниматься личными делами. Полностью сконцентрируйтесь на задачах, за которые несете ответственность. Как сообщали Українські Новини, в апреле пройдет звездопад Лириды. Также к 30-летию запуска телескопа "Хаббл" NASA подарит каждому фотографию космоса, которая сделана в день его рождения.