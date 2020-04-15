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15 апреля 2020, среда, 21:40 109
Происшествия 2020-04-15T21:42:28+03:00
Українські Новини
В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

Елена Новикова
Взрыв, Полиция, Взрыв в Киеве, Взрыв банкоматов
Банкомат. Фото: Нацполиция
Банкомат. Фото: Нацполиция

В Киеве ночью, 15 апреля, которые взорвали банкомат в Святошинском районе, в то время, как киевская полиция собирается искать нарушителей карантина с помощью дронов. По предварительной информации они зарисовали краской камеры видеонаблюдения, после чего подорвали уличный банкомат, забрали оттуда деньги и скрылись в неизвестном направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, сообщается, что около двух часов ночи в полицию обратилась женщина и сообщила, что трое мужчин у магазина на улице Покотило взорвали банкомат. По прибытию на место, специалисты профильных служб осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. После проверки взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было.

"Мы установили, что фигуранты сначала зарисовали веществом черного цвета уличную камеру, а затем взорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с деньгами. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции, которые изымают оттуда вещественные доказательства",- рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 26 прогремел взрыв в отделении Таскомбанка.

Ранее на Троещине в Киеве неизвестные в балаклавах взорвали банкомат "Ощадбанка".

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