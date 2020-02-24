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24 февраля 2020, понедельник, 09:21 73
Происшествия 2020-02-24T09:24:44+02:00
Українські Новини
Ночью в Киеве прогремел взрыв: взорвали отделение Таскомбанка

Ночью в Киеве прогремел взрыв: взорвали отделение Таскомбанка

Надежда Комендантова
Взрыв в Киеве, Взрыв, Таскомбанк

В ночь на 24 февраля в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 26 прогремел взрыв. Все произошло в отделении Таскомбанка. Предварительно, целью преступников был банкомат. К счастью, никто не пострадал.

Взрыв произошел около 01:55, но вызов на линию "102" поступил около 03:20. Об этом сообщает Информатор.

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел — не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

От взрыва задние получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался целый. К счастью, никто не пострадал. На месте работали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранителям предстоит выяснить детали случившегося.

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