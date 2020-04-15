Украина обязала ввозящих в страну лекарства лиц получать справку в Минздраве о целевом ввозе

Кабинет Министров обязал лиц, ввозящих на территорию Украины в соответствии с договором о закупке лекарственные средства с оригинальной маркировкой и инструкцией, получать в Министерстве здравоохранения справку, подтверждающую целевой ввоз этих лекарств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Для получения справки лицу нужно будет предоставить засвидетельствованную закупочной организацией или поставщиком копию внешнеэкономического договора о закупке, письмо-обязательство относительно ввоза лекарства, засвидетельствованные копии сертификатов качества.

Копия справки о целевом ввозе лекарств, засвидетельствованная закупочной организацией, будет предоставляться такой организацией логистическому оператору для демонстрации Государственной службе по лекарственным средствам и контролю по наркотикам во время проверок.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров внес гидроксихлорохин и лопинавир в перечень лекарственных средств для предотвращения коронавирусного заболевания, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и НДС.

20 марта Кабинет Министров освободил от ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.