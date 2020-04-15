Суд снял арест с 2 внедорожников и 3 квартир экс-прокурора Кулика, которого обвиняли в незаконном обогащении

Высший антикоррупционный суд снял арест с двух автомобилей Toyota Land Cruiser, а также трех квартир бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика, в отношении которого закрыли дело о незаконном обогащении.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Решение было принято 2 апреля.

Суд отменил арест двух автомобилей, нежилого помещения, паркомест, трех квартир и земельного участка.

Также суд снял арест с банковских счетов Кулика в двух банках.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

Бывший прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик купил старый автомобиль Mercedes S600 за 48 тыс. гривен.