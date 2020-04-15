Радиационный фон в столице не превышает норму, — Кличко

После того, как в Чернобыле удалось практически полностью потушить масштабный пожар, мэр Киева Виталий Кличко заявил, возгорание в зоне отчуждения не привел к повышению радиационного фона в столице.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Радиационный фон в столице в пределах нормы. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час. Об этом свидетельствует также исследования наших специалистов и также зарубежных экспертов - специалистов из института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции, которые подтвердили что в Киеве нет повышения уровня радиации в результате пожара в зоне отчуждения. Для исследования они использовали собственную систему радиационного контроля", — сказал Кличко.

Как сообщали Українські Новини, потенциально загрязненные потоки воздуха из Чернобыля пройдут через Киев.

В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов призвал людей с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями не выходить из дома.