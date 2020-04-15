Людимила Денисова со своим бекграундом не может возглавлять Офис омбудсмена, - Крымская правозащитная группа

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник считает, что Людмила Денисова со своим бекграундом не может возглавлять Офис Уполномоченного по правам человека.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Мы заявляли ранее и сегодня все так же придерживаемся мнения, что человек с таким бекграундом не может возглавлять Офис Уполномоченного по правам человека", - сказала она.

Скрыпник поддержала необходимость внесения изменений в законодательство для того, чтобы эффективно урегулировать деятельность Омбудсмена.

"Когда Денисова пришла на должность, то тогда уже были определенные проблемы с тем, что сам конкурс и законодательство которое это регулирует, к сожалению, допускают, чтобы должность стала частью политических договоренностей. То есть, эта должность законодательством не защищена и там есть ряд проблем, которые нужно решать. Законодательство не достаточно регулирует и защищает должность Омбудсмена", - сказала Скрыпник.

По ее мнению, нужно усовершенствовать законодательство, чтобы должность Омбудсмена отвечала требованиям правозащитников.

"Мы обращались к Верховной Раде с инициативой создать временную следственную комиссию. Потому что это был тогда единственный инструмент для решения ситуации. И если бы они рассмотрели действия нынешнего Омбудсмена, то это могло бы дать ответ на наш вопрос, нарушала ли Денисова присягу или нет. Но этого не было сделано. Ели мы, как общество, считаем, что человек занимает должность, но ей не отвечает, то, по сути у нас нет инструмента, чтобы как-то повлиять на ситуацию, чтобы эту должность занял другой компетентный и независимый человек. Поэтому нужно усовершенствовать законодательство, чтобы эта должность отвечала требованиям правозащитников", - отметила Скрыпник.

Как сообщали Українські Новини, Корниенко пояснил, почему Денисова должна уйти с поста омбудсмена.



Депутат "Слуги народа" Василевская также заявила, что руководство Офиса Омбудсмена нужно менять.



Кроме того, бывший представитель Уполномоченного Верховной Радой по правам человека заявил, что Офис Уполномоченного по правам человека уничтожен и не действует.