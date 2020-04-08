Руководство Офиса Омбудсмена нужно менять, а политике не место, там где речь о правах человека, - Василевская

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская считает, что руководство Офиса Омбудсмена нужно менять, так как оно не защищает права и свободы украинцев на должном уровне.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Я считаю, что нужно менять (руководство Офиса). Ни разу я не видела Уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову на мероприятиях, которые касались законодательных инициатив народных депутатов, о переходном правосудии, о доступе к персональным данным и о решениях ЕСПЧ, которые не выполняются в Украине. Именно сейчас мы готовим изменения в законодательстве по этим вопросас, но ни на одной рабочей группе я не видела Денисову. Зато видела ее на заседании бюджетного комитета, где она рассказывала, что ей дали мало денег во время секвестра бюджета. Что касается ее профильной деятельности, то я думаю, что она политическая фигура, а политике вообще не место, там где идет речь о правах человека", - считает Василевская.

По ее словам, все эти моменты говорят о том, что у Денисовой нет позиции относительно борьбы за права человека, а есть политическая конъюнктура и моменты, связаные с финансированием Офиса Омбудсмена.

"Мы готовим все эти законодательные изменения, но надежды на сотрудничество с Офисом по правам человека нет. Система совсем выхолощена. Если политики не будут тянуть одеяло на себя и назначат равноудаленного от политических сил человека, который зарекомендовал себя и является авторитетом среди борцов за права человека, то это безусловно даст свой результат. Здесь как раз тот случай, когда нужно поменять человека, чтобы изменить систему", - отметила нардеп.

Также она считает, что закон об Уполномоченном по правам человека нуждается в изменениях, потому то, он был написан еще в 1997 году и его нужно освежить.

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