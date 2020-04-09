Офис Уполномоченного по правам человека у нас уничтожен и не действует, его нужно менять, - Чаплыга

Бывший представитель Уполномоченного Верховной Радой по правам человека Михаил Чаплыга уверен, что действующее руководство Офиса Омбудсмена нужно менять, так как институт работает неэффективно.

Об этом он сказал Українським Новинам.



"У нас ситуация, когда действующий Омбудсмен является представителем власти и находится на крючке, потому что все эти нарушения, и во время назначения, и декларации, и много других вещей не дают возможности Омбудсмену быть независимым. Фактически, это означает, что у нас уничтожен Офис Уполномоченного, у нас этот институт не действует. А в кризисные моменты общество нуждается даже не столько в правозащитниках, сколько в Офисе, который был бы проводником правозащитных идей, потому что без действенного Офиса Уполномоченного правозащитное сообщество не имеет достаточных инструментов для влияния на те или иные решения, которые принимаются в государстве", - сказал Чаплыга.



По его словам, нужно поднимать вопрос смены руководства Офиса.



"Поэтому я двумя руками за то, чтобы поднять этот вопрос (смены Омбудсмена), а кризис, возможно, самое хорошее время, чтобы понять насколько важно иметь действенного Омбудсмена. Который мог бы выражать свою независимую позицию, быть проводником правозащитных идей, не быть адвокатом власти, но при этом быть советником для власти как правильно поступить в тех или иных ситуациях, учитывая права и свободы граждан", - отметил Чаплыга.



Он добавил, что назначение Людмилы Денисовой на должность Уполномоченного было результатом договоренностей между правящими элитами и "главной целью было уничтожить настоящий Офис Уполномоченного для того, чтобы иметь ручного Омбудсмена, который будет как ее коллега в Российской Федерации ходить на приемы к президенту, получать поручения от президента, закрывать глаза на то, что происходит в местах несвободы, быть в постоянной кооперации с Министерством юстиции и МВД".



"К сожалению, или к счастью, такое положение дел вечно продолжаться не может, ведь в критические моменты общество нуждается в эффективном Омбудсмене. И речь идет не о юридической защите, речь идет о правозащите в контексте выражения своей политической позиции. Такой позиции в действующем офисе Уполномоченного нет, позиция правозащитников не ретранслирована, хотя многие из них продолжают свою деятельность. А ведь для того, чтобы они были услышаны, им нужен такой инструмент. Символом Омбудсменов в мире является мост. Этот образ мы и вкладывали в принцип работы Омбудсмена. Это означает, что Омбудсмен – это нечто связующее между правозащитной средой и государством. То есть Омбудсмен должен быть медиатором между правозащитным сообществом и государством, при этом не быть адвокатом государства, но и не становиться врагом. То есть, подсказывать, как действовать, быть своеобразным мостиком. Если Омбудсмен является чистим правозащитником или чистым представителем государства, то эта схема не работает и Офис является беспомощным и малоэффективным", - убежден Чаплыга.



Также он подчеркнул, что необходимо откорректировать закон об Омбудсмене, в той части, которая касается порядка обращений к Уполномоченному, а сам офис Омбудсмена должен быть реальным эффективным институтом.



Как сообщали Українські Новини, депутат Верещук за смену руководства Офиса Омбудсмена.



Депутат "Слуги народа" Василевская также заявила, что руководство Офиса Омбудсмена нужно менять.