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  • Корниенко пояснил, почему Денисова должна уйти с поста омбудсмена
15 апреля 2020, среда, 11:53 4210
Политика 2020-04-15T12:16:31+03:00
Українські Новини
Корниенко пояснил, почему Денисова должна уйти с поста омбудсмена

Корниенко пояснил, почему Денисова должна уйти с поста омбудсмена

Валерия Драгомирова
Людмила Денисова, Александр Корниенко, Офис омбудсмена
Александр Корниенко
Александр Корниенко

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что если законопроект об Уполномоченном по правам человека предусматривает досрочное прекращение его полномочий, то он должен их сложить, и если пожелает - примет участие в новом конкурсе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Если законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий (действующего) Уполномоченного и он должен сложить полномочия, то я думаю, что он их сложит и примет участие в новом конкурсе", - сказал он.

Также Корниенко сообщил, что "Слуга народа" разрабатывает и принимает законы не для чтобы снять какого-то человека, а с целью перезапустить ту или иную сферу.

"Мы не делаем законы, чтобы кого-то снять, даже при всей истории и биографии человека, мы делаем законы, чтобы перезагрузить сферу и начать процессы, которые до этого были невозможны", - отметил Корниенко.

Он добавил, что в рамках подготовки законопроекта об Омбудсмене велась предметная дискуссия с правозащитниками, которые его поддержали.

"Насколько я знаю там велась дискуссия с правозащитными структурами, то есть это не на пустом месте подан законопроект. Законопроект согласован с правозащитной сферой. И, насколько я знаю, это позиция компромиссная", - подчеркнул нардеп.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верещук за смену руководства Офиса Омбудсмена


Депутат "Слуги народа" Василевская также заявила, что руководство Офиса Омбудсмена нужно менять

Кроме того, бывший представитель Уполномоченного Верховной Радой по правам человека заявил, что Офис Уполномоченного по правам человека уничтожен и не действует

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