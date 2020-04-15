В ВСУ еще 4 военных заразились коронавирусом, всего заболевших 23

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 4 до 23 лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини. "На 07:00 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - сказано в нем. Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 47 человек. За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Среди них военнослужащий Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции из-за контактом с больной лицом. 14 апреля он был госпитализированы в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние его здоровья удовлетворительное. Также коронавирус подтвердили у военнослужащего Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится на стационарном лечении в Веонно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом "пневмония". Состояние средней степени тяжести. Кроме того, заболевание выявили у военного Винницкого гарнизона, который находился на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Также COVID-19 подтвердили у военного Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находился на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на COVID-19. Состояние его здоровья удовлетворительное, продолжается лечение. Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля в Вооруженных силах был зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса. Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 14 апреля, 2 украинских военнослужащих ранены, 1 травмирован.