В ВСУ еще 4 военных заразились коронавирусом, всего заболевших 23

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 4 до 23 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - сказано в нем.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 47 человек.

За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом.

Среди них военнослужащий Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции из-за контактом с больной лицом.

14 апреля он был госпитализированы в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Также коронавирус подтвердили у военнослужащего Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится на стационарном лечении в Веонно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом "пневмония".

Состояние средней степени тяжести.

Кроме того, заболевание выявили у военного Винницкого гарнизона, который находился на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом.

Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб нет.

Он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также COVID-19 подтвердили у военного Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находился на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на COVID-19.

Состояние его здоровья удовлетворительное, продолжается лечение.

Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля в Вооруженных силах был зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса.

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 14 апреля, 2 украинских военнослужащих ранены, 1 травмирован.