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15 апреля 2020, среда, 09:15 150
Общество 2020-04-15T09:15:14+03:00
Українські Новини
Сильные заморозки и порывы ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сильные заморозки и порывы ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Анна Рудык
Заморозки, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах
Заморозки. Фото: fotokto
Заморозки. Фото: fotokto

Сегодня, 15 апреля, непогода продолжит атаковать Украину с заморозками и порывами ветра. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в среду днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, в Украине, по Киевской области и в г. Киеве днем 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°.

"Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°", - отметили в ГосЧС.

Кроме того, в столице ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2°.

Спасатели предупредили и о значительной снеголавинной опасности на Западе Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 15 апреля, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - добавили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды до Пасхи.

Также мы сообщали, что в Украине морозы усилятся вместе с дождем и ветром.

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