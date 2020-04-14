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14 апреля 2020, вторник, 22:26 211
Экономика 2020-04-14T22:27:22+03:00
Українські Новини
В марте импорт электроэнергии из России сократился в 23 раза

В марте импорт электроэнергии из России сократился в 23 раза

Надежда Комендантова
Импорт, Соцопрос, Украина-Россия, импорт электроэнергии, НКРЭКУ, Импорт электроэнергии из России
Электроэнергия. Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия. Фото: obozrevatel.com

В то время, как в Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России,

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что в марте импорт электроэнергии из России сократился в 22,8 раза, или на 32,5 млн кВт-ч до 1,5 млн кВт-ч, из Беларуси импорт электроэнергии сократился в 6,4 раза, или на 41,2 млн кВт-ч до 7,7 млн кВт-ч по сравнению с февралем.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

Компания сообщает, что импорт электроэнергии в марте составил 442,5 млн кВт-ч, что на 19,7% меньше показателя февраля 2020 года.

В частности в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в марте поступило 9,2 млн кВт-ч (менее 0,1% от общего производства), что в 9 раз меньше, чем в феврале 2020 года.

Также сообщается, что импорт электроэнергии в ОЭС Украины ограничивался на 99% (из России - на 352,8 млн кВт-ч, из Беларуси - на 408 млн кВт-ч).

Как сообщали Українські Новини, ранее Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен.

Также Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

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