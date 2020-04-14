Психолог поделилась советами, которые помогут избежать переедания во время стресса

Чаще всего в соцсетях можно встретить жалобы людей на лишние килограммы, которые они набрали за время карантина и которые во всех смыслах только утяжелили их состояние. Почему в стрессовой ситуации люди переедают? В чем корень проблемы и как можно ее решить, объясняет психолог Наталья Ломоносова, эксперт ток-шоу "Касается каждого" телеканала "Интер".

Почему люди едят сверх нормы:

Чтобы скоротать время. На карантине жизнь стала менее интенсивной, непривычно быть дома и кажется, что совсем нечего делать. Чтобы избавиться от внутренней пустоты. Это состояние, которое люди часто путают с пустотой в желудке. Чтобы избавиться от тревоги. Самое сложное – люди обычно не осознают тревогу. Они могут отметить только собственные спасительные действия, чтобы унять ее. Чтобы не тревожиться, человек может пойти покурить, выпить, поесть. Чтобы уйти от семейных проблем. Во время самоизоляции в семьях обостряются все проблемы, которые накапливались очень долго. А сесть покушать – это снять напряжение, заключить перемирие, потому что во время приема пищи мы можем отложить все дрязги. Чтобы позаботиться о себе. Если человек живет один, то он часто переедает, чтобы проявить к себе любовь и заботу, которых не хватает. А в семьях тревожные женщины часто при помощи еды пытаются контролировать состояние близких. Чтобы уйти от внутреннего конфликта. Например, человек считает, что должен вести себя иначе, выглядеть по-другому, жить другой жизнью. То, что есть, не устраивает. У него два "я": одно – идеальное, а второе – реальное, которое вам не нравится и не принимается вами. Но как только остался наедине с собой, – все: стресс рождает потребность в действии. А в чем может заключаться это действие? Проще всего – есть.

Как действовать, если общая стрессовая ситуация привела к тому, что человек гасит стресс едой?

Найдите корень своего страха. Внутри каждой из названных выше причин есть страх. Нужно честно ответить себе на вопрос: чего я боюсь? Человек может, например, бояться будущего и, переедая, таким образом защищаться от страха этого будущего. Нужно понять, насколько этот страх реален? Вплоть до того, что выписать все факты "за" и "против". Выведите этот страх на свет. Может быть, все не так плохо? Можете задать вопрос иначе: что я получаю, когда ем? Я начинаю чувствовать себя спокойнее, я чувствую себя свободным от проблем, пока ем. Я чувствую себя любимым, пока ем, и так далее. Перестаньте быть следствием, станьте причиной событий в своей жизни. Люди с зависимостями, в том числе – от еды, ощущают себя следствием: "Еда на меня напала – и теперь я толстый". Нужно брать свою жизнь в руки и быть не следствием, а причиной того, что происходит. Осознать, что вы сами, своими руками в себя, как в мешок, складываете лишний вес. Для чего вы это делаете? Для того, чтобы себя успокоить. Хорошо. Давайте найдем другие способы себя успокоить и компенсировать нехватку общения, эмоций, тепла. Если нужна любовь – есть люди, если нужно успокоиться – есть медитации. Если вам скучно – есть различные занятия. Если вас постоянно вгоняет в стресс муж, может быть, стоит развестись и встретить другого человека, с которым все будет иначе? Всегда можно чем-то заменить переедание, но только тогда, когда осознаешь проблему. Займите себя. Еда – это один из способов утоления голода. Но не только физического. Человек может также изголодаться по ощущениям, по любви и по структурированному времени. Мы не можем чувствовать себя нормально без построения планов. Поэтому, как только нет занятия, ты занимаешь себя тем, что приятно. Создайте свою идеальную продуктовую корзину. Как мы уже говорили, отказаться от еды полностью мы не можем. Важно просто найти свою меру. Представьте себе корзину, в которой лежат продукты, которые вам полезны и которые вы любите. Нужно определить перечень этих продуктов, их качество. И в дальнейшем покупать только продукты из этой воображаемой корзины. Не больше. Живите понятием "сегодня". Есть такой секрет. Чтобы прекратить переедать, вам придется уменьшить количество еды, а сначала сделать это очень сложно. Как я выдержу? Я не смогу! Поставьте себе задачу: продержаться всего один день. Вот выдержите, вечером ляжете спать и скажете себе: я молодец. Утром встанете и решите: "Я молодец. Мне нужно продержаться только один день – сегодня. Я это сделал вчера, и сегодня тоже смогу". Проверить результаты можете через два месяца. Но держаться ровно один день – сегодня. Придумайте себе другую награду. Еда часто воспринимается нами именно как награда. Мы делаем что-то сложное и потом балуем себя чем-то вкусненьким. Подумайте, как еще можно себя наградить? И в конце этого периода – двухмесячного выхода из пищевого "запоя" – пообещайте себе что-то приятное. Да, я сейчас работаю над собой, регулирую свою пищевую корзину, отказываюсь от бесконечных перекусов, но в конце меня ждет что-то большее.

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