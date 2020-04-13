Девам следует уделить внимание родным, а Весов ждет спокойный день — гороскоп от Павла Глобы на 14 апреля

Во вторник не удастся отдохнуть, как в понедельник. День предстоит активный и многим знакам зодиака придется решать рабочие вопросы. Но звезды советуют не загонять себя в угол и хоть часть работы переложить на среду или четверг. А подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака во вторник, 14 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Высокий уровень самокритичности поможет Овнам во вторник отделить действительно важные моменты от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками.

Телец

У Тельцов в этот день могут возникать небольшие сложности, но звезды советуют не воспринимать их слишком серьезно, ведь все наладится очень быстро.

Близнецы

Во вторник Близнецам рекомендуется удовлетворять все свои гастрономические прихоти. Если хочется вкусненького, то не стоит запрещать себе им полакомиться.

Рак

Звезды советуют Ракам быть внимательнее и искреннее в этот день, ведь есть шанс завести замечательное новое знакомство, которое может иметь очень положительные результаты.

Лев

Во вторник Львам хорошо будут удаваться дела, которые связаны с обучением и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и познание будет даваться легко.

Дева

Звезды советуют Девам постараться провести как можно больше времени вне экрана смартфона, компьютера или телевизора. Из-за высокой занятости работой представителям этого знака нужно достаточно времени уделить родным.

Весы

Для Весов звезды прогнозируют очень спокойный и гармоничный день. Он покажется особенно хорошим, если представители этого знака посвятят его семье.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют постараться провести день легко. Не следует нагружать себя лишними задачами, обязанностями и работой. Тем, у кого есть пара, стоит постараться найти время для любимого человека.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожными а едой. Звезды рекомендуют диету на основе овощей и фруктов. Также лучше ограничить себя в продуктах, которые не лучшим образом влияют на организм.

Козерог

Во вторник у Козерогов будет хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Звезды советуют откинуть на второй план обязанности перед другими и выделить больше времени на строительство своей жизни.

Водолей

У семейных Водолеев могут возникать мелкие ссоры из-за денег или быта. Звезды советуют представителям этого знака постараться не зацикливаться на негативных моментах.

Рыбы

Звезды советуют Водолеям не позволять во вторник никому навязывать себе чужие мысли и идеи, особенно, если они противоречат принципам представителей этого знака.

Как сообщали Українські Новини, 14 апреля в Украине возможны небольшие осадки.

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