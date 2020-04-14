Внеочередное заседание Рады состоится 16-22 апреля, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует проведение внеочередного заседания Рады 16-22 апреля, после того, как 13 апреля были приняты изменения в госбюджет-2020.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что либо в конце этой недели, либо в начале следующей недели может еще быть дополнительное пленарное заседание, на котором будет рассматриваться, я думаю, несколько вопросов, в том числе, возможно, вопрос регламента", - сказал он.

По словам Разумкова, в повестке внеочередного заседания будет законопроект №1043, которым предлагается внести изменения в Регламент Рады в части ограничения права индивидуального внесения депутатами постановлений об отмене решения Рады о принятии закона в целом, а также в части того, что обсуждение отклоненных и учтенных профильным комитетом поправок и предложений к законопроекту, а также голосование по каждой отклоненной поправке будет возможно по процедурному решению Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Ранее Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.