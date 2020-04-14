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14 апреля 2020, вторник, 19:17 103
Верховная Рада и партии 2020-04-14T19:18:08+03:00
Українські Новини
Внеочередное заседание Рады состоится 16-22 апреля, - Разумков

Внеочередное заседание Рады состоится 16-22 апреля, - Разумков

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Парламент, Внеочередное заседание, Дмитрий Разумков
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует проведение внеочередного заседания Рады 16-22 апреля, после того, как 13 апреля были приняты изменения в госбюджет-2020.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что либо в конце этой недели, либо в начале следующей недели может еще быть дополнительное пленарное заседание, на котором будет рассматриваться, я думаю, несколько вопросов, в том числе, возможно, вопрос регламента", - сказал он.

По словам Разумкова, в повестке внеочередного заседания будет законопроект №1043, которым предлагается внести изменения в Регламент Рады в части ограничения права индивидуального внесения депутатами постановлений об отмене решения Рады о принятии закона в целом, а также в части того, что обсуждение отклоненных и учтенных профильным комитетом поправок и предложений к законопроекту, а также голосование по каждой отклоненной поправке будет возможно по процедурному решению Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Ранее Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.

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