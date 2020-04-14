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14 апреля 2020, вторник, 18:48 1019
Силовые структуры 2020-04-14T18:48:53+03:00
Українські Новини
В зоне ООС боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери

В зоне ООС боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

После того, как в Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) во вторник, 14 апреля, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил", - сказано в нем.

Все факты нарушений противником режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял украинские позиции возле Авдеевки и Красногоровки.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Военнным оказана необходимая помощь, они эвакуированы в госпиталь.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения 12 апреля.


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