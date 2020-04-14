В зоне ООС боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери

После того, как в Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) во вторник, 14 апреля, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил", - сказано в нем.

Все факты нарушений противником режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял украинские позиции возле Авдеевки и Красногоровки.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Военнным оказана необходимая помощь, они эвакуированы в госпиталь.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения 12 апреля.



