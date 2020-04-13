подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 18:46 384
Судебная власть 2020-04-13T18:53:40+03:00
Українські Новини
В Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев. Прокуратура открыла дело

В Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев. Прокуратура открыла дело

Ярина Вацяк
Луганск, Боевики, Убийство, Новости ЛНР, Убийство мирных жителей, Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту умышленного убийства 4 украинских граждан представителями незаконных российских вооруженных формирований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

По данным следствия, в августе 2014 года вооруженные мужчины проникли на территорию частного домовладения в оккупированном селе Победное Лутугинского района неподалеку от взлетной полосы Луганского аэропорта.

Указано, что хозяин дома вместе с женой работали в аэропорту и помогали украинским военным, в частности, отвозили на передовые позиции продукты, воду и лекарства.

Отмечается, что боевики расстреляли из огнестрельного оружия в собственном дворе супругов и их сына с невесткой.

Дом был разграблен, ценное имущество и автомобиль вывезено.

Согласно сообщению, такие действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, что выразилось в жестоком обращении с мирным населением, совмещенном с умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

В частности действия инкриминируются ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание за совершение преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения.

Больше новостей о: Луганск Боевики Убийство Новости ЛНР Убийство мирных жителей Офис Генпрокурора

Рада приняла обновленный госбюджет-2020
Рада разблокировала рынок земли
Новости
Фрукты и овощи в период карантина лучше продавать нефасованными, - ЕБА 19:01
В части киевских аптечных сетей есть маски и антисептики. Где можно купить и по какой цене 18:50
В Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев. Прокуратура открыла дело 18:46
Зеленский назначил послом в Албании Шкурова 18:44
Зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина 18:28
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
ГБР решило закупить в карантин 50 пар перчаток по 4 тысячи гривен 17:37
больше новостей
Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok