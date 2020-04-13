В Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев. Прокуратура открыла дело

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту умышленного убийства 4 украинских граждан представителями незаконных российских вооруженных формирований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

По данным следствия, в августе 2014 года вооруженные мужчины проникли на территорию частного домовладения в оккупированном селе Победное Лутугинского района неподалеку от взлетной полосы Луганского аэропорта.

Указано, что хозяин дома вместе с женой работали в аэропорту и помогали украинским военным, в частности, отвозили на передовые позиции продукты, воду и лекарства.

Отмечается, что боевики расстреляли из огнестрельного оружия в собственном дворе супругов и их сына с невесткой.

Дом был разграблен, ценное имущество и автомобиль вывезено.

Согласно сообщению, такие действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, что выразилось в жестоком обращении с мирным населением, совмещенном с умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

В частности действия инкриминируются ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание за совершение преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения.