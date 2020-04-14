Что приготовить на Пасху. Простые рецепты от шеф-повара

Пасху в этом году мы будем отмечать на карантине, который могут продлить до мая, без освящения куличей в церкви и без большого застолья с родственниками. Шеф-повар программы "Готовим вместе" Андрей Дромов предлагает по-особенному подойти к традиционному пасхальному меню и разнообразить его легкими и полезными блюдами. Об этом пишет пресс-служба "Интер".

Шеф-повар поделился тремя рецептами блюд, которые будут на его пасхальном столе и которые сможет приготовить любая хозяйка.

Любителям рыбы он предлагает приготовить запеченную скумбрию.



"Покупать ее нужно из расчета – одна рыба на человека, – объясняет Андрей Дромов. – Зачищаем скумбрию от костей. Филе посыпаем солью, перцем, зернистой горчицей, добавляем немного майонеза и соевого соуса. Затем замаринованную рыбку отправляем в духовку на 15-20 минут. Запекаем при температуре 190 градусов до золотистой корочки, выкладываем на тарелки, украшаем и подаем на стол".

Скумбрия. Фото: пресс-служба "Интер"

Любителям мяса шеф-повар рекомендует беспроигрышный вариант – его фирменный шашлык.



"Секрет приготовления блюда достаточно прост: на 1 кг свиной шеи я беру 800 г репчатого лука, соль, перец, молотый кориандр и лавровый лист. Мясо режу кусками, перемешиваю с нарезанным кольцами луком и специями. Затем надеваю на шпажки и отправляю либо на сковороду, либо в духовку, либо на гриль. Будет очень вкусно, гарантирую!".



Шашлык на Пасху-2020. Фото: пресс-служба "Интер"

А на десерт Андрей Дромов предлагает испечь яблочный тарт Татен.



Возьмите 100 г замороженного или хорошо охлажденного масла. Натрите на крупной терке, смешайте с 200 г муки, 3-4 ст. л. холодной воды, добавьте щепотку соли, 2 ст. л. сахара и немного ванили. Замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 10-15 минут. В это время яблоки режем дольками и пересыпаем сахаром и корицей.



На килограмм фруктов – 100 г сахара. Обжариваем все на сковороде на большом огне до карамельного цвета. Всыпаем горсть орехов и продолжаем жарить. Добавляем 2 ст. л. масла в начинку, перемешиваем.



Накрываем начинку сверху тестом, которое было в холодильнике. И прямо в сковороде отправляем пирог в духовку, разогретую до 180-190 градусов, и выпекаем еще 15-20 минут – до румяной корочки на тесте.

Тарт Татен. Фото: пресс-служба "Интер"









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