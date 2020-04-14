Сегодня Великий вторник Страстной седьмицы: традиции, предметы и запреты

Сгодня, 14 апреля, православные христиане празднуют Великий вторник, второй день Страстной недели. В этот день вспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные Им в Иерусалимском Храме. Праздник считается последним днем приготовления к Пасхе, после чего любая работа по дому будет нежелательной. О том, что можно и нельзя делать в Великий вторник и о том, какие приметы есть в этот день, расскажут Українські Новини.

Традиции и запреты Страстного вторника

Во вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, следует вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, читать Евангелие и молиться. Также во вторник последней недели Великого поста в деревнях обычно собирают из закромов семена льняные и конопляные вместе, толкут их в ступке и потом с водою приготовляют из них соченое молоко. Все это делается утром, до рассвета. Таким молоком на рассвете поят всех домашних животных, в предосторожность от будущих болезней. Считалось, если животное не пьет соченого молока, то в нём нельзя ожидать никакого прока; оно бывает тогда уже или больным, или очарованным. В Великий вторник стоит совершать добрые поступки и не отказывать тем, кто просит помощи. В этот день желательно закончить ремонтные работы, завершить стирку, уборку, шитье и глажку, поскольку в последующие дни перед праздником Воскресения Господнего домашними делами заниматься совершенно нежелательно. Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, потому, когда изготавливали писанки, старались остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу. В Страстной вторник запрещается устраивать гуляния – пение и танцы, любое вульгарное поведение считается грешным. Вторник стоит посвятить подготовке к главному празднику года – приближающейся Пасхе. Нельзя забывать и о строгом посте.

Приметы Великого вторника

сырая погода – будет хороший урожай грибов;

разлив воды – к хорошему сенокосу и разнотравью;

если пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними, то будет ранняя весна ;

гром – к ясному и теплому лету;

если молния сверкает, а грома не видно – лето не будет дождливым;

если на небе синие облака, то следует ждать теплую, но влажную погоду.

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