НАБУ решило не заказывать в карантин снаряжения для альпинизма

Национальное антикоррупционное бюро в условиях карантина отменило тендер по закупке снаряжения для альпинизма за 212 тыс гривен из-за отсутствия дальнейшей необходимости в закупке товара.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был отменен 9 апреля.

Планировалось закупить снаряжение для высотных учений (альпинизм).

НАБУ хотело купить 33 единицы снаряжения.

Тендер был объявлен 25 февраля.

Свои предложения успели подать одна фирма и физлицо-предприниматель.

Предприятие предложило более выгодную НАБУ цену, а именно 211 316 гривен и ждало решения НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" собирается закупить автомобилей Fiat Doblo Maxі на почти 8,5 млн евро.

СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен.

Кроме того, ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе.