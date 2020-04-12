Овнам захочется перемен, а Близнецов ждет монотонный день — гороскоп от Павла Глобы на 13 апреля

Понедельник не будет похож на воскресенье. Представителей многих знаков зодиака ждут спокойный и размеренный день. А некоторым знакам придется решать рабочие вопросы, проблемы и домашние дела. Подробнее о том, какие изменения ждут всех знаков зодиака в понедельник, 13 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В понедельник Овнам захочется каких-то кардинальных изменений. Звезды советуют перевоплощение начать с генеральной уборки. Очистите свое помещение от ненужных вещей и можете приступать к внутренней очистке.

Телец

В этот день Тельцы имеют все шансы потратить значительную часть средств из своего кошелька. Онлайн-покупки не только обеспечат представителей этого знака красивой одеждой и аксессуарами, но и подарят хорошее настроение.

Близнецы

Этот день будет очень монотонным и серым для Близнецов и от этого они могут впасть в легкую депрессию. Если представителей этого знака покидает настроение, то им следует попробовать заняться чем-то, что ранее их вдохновляло и придавало энергиии.

Рак

Раков в понедельник ждет множество домашних дел. Помогать представителям этого знака будут близкие. Уже вечером Раки будут довольны совместной работой. Звезды также советуют составить план дел на следующую новую неделю, если будет свободное время.

Лев

Львам в понедельник придется принимать серьезные решения и достаточно непростые. От выбора представителей этого знака зависит материальное положение, поэтому звезды советуют хорошо подумать.

Дева

Дев в этот день потянет на геройство и самопожертвование. Звезды советуют взвесить все за и против и решить готовы ли делать то, что скажут не по своей воле. Доброту представителей этого знака оценят, но быстро забудут.

Весы

В понедельник Весов, которые не состоят в отношениях, ждет бурная переписка с противоположным полом. Звезды уверяют, что в серьезные отношения это может не перерасти, но надолго останется в памяти.

Скорпион

Период карантина может совсем Скорпионов выбить из колеи. Представители этого знака захотят целый день провести в постели и никуда не вставать. Звезды уверяют, что помочь побороть депрессию поможет разговор с друзьями или родителями.

Стрелец

У Стрельцов удачный день, чтобы завершить отношения, которые окончательно себя исчерпали. Пространство, которое вокруг представителей этого знака займут единомышленники.

Козерог

Этот день для Козерогов будет активным. Благодаря хорошему настроению все будет идти как по маслу. Звезды уверяют, что представителей этого знака ждет прекрасная возможность заняться дыхательными практиками, самоанализом и медитацией.

Водолей

Водолеям понедельник звезды советуют посвятить разгрузочному дню. В последнее время предствители этого знака совершенно не следили за своим рационом, поэтому сейчас желудку стоит дать немного времени на отдых.

Рыбы

Рыб ожидает день новых возможностей и идей. Если представители этого знака придумали что-то интересное, то не следует держать это только в своей голове. Звезды советуют записать все в блокноте, чтобы визуально видеть то, что может принести хорошие плоды.

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