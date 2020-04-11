Онлайн-курсы, фитнес, настолки и карты: чем стали увлекаться украинцы на карантине

Из-за карантина в связи с коронавирусом у украинцев поневоле появилось много свободного времени дома, ведь даже Пасху они будут отмечать не выходя из своего жилища. О том, как изменились хобби украинцев на самоизоляции, пишет онлайн-сервис Рicodi, сравнивая данные марта 2020 с мартом прошлого года.

Так, результаты обработки статистических данных Google показали, что все развлечения, предполагающие выход из дома, стали менее популярны: театр на 65%, концерты — 54%, танцы — 42%, фотография — 23%. В настоящее время украинцы меньше интересуются садоводством (уменьшение популярности на 44%).

Однако самый большой интерес украинцы стали проявлять к онлайн-курсам, таким как Coursera, Udemy и проч., — рост запросов увеличился на 197% с прошлого года. Видимо, неопределенность на рынке труда подтолкнула пользователей интернета получить дополнительную квалификацию.

На втором месте роста популярности (182%) расположились настольные игры, что подтверждает важность и ценность семейного досуга. На третьем месте — карточные игры (рост интереса 115% по сравнению с 2019 годом).

Незначительным ростом отличились чтение (6%), онлайн-игры (22%) и фильмы (32%). Интерес к иностранным языкам вырос всего на 35%.

Хобби украинцев на карантине

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