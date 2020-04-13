Финансирование Минсоцполитики увеличили, но сокралити расходы на выплату некоторых видов помощи и компенсаций

Верховная Рада увеличила финансирование Министерства социальной политики на 19,5 млрд гривен с 293,4 до 312,9 млрд гривен и сократила финансирование субсидий.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом расходы на аппарат министерства сократились на 9,8 млрд гривен с 119 до 109,2 млрд гривен, расходы на выплату некоторых видов помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения сократились на 1,3 млрд гривен с 62,6 до 61,3 млрд гривен, расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам сократили на 8,2 млрд гривен с 47,6 до 39,3 млрд гривен.

При этом финансирование Пенсионного фонда увеличено на 29,7 млрд гривен с 172,6 до 202,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.

При этом Рада создала в государственном бюджете на 2020 год фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен, в том числе 10 млрд гривен предусмотрено Минсоцполитики на программу финансирования пенсий, надбавок, повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда, 0,6 млрд гривен на программу выплаты помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг некоторым категориям населения.