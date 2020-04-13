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13 апреля 2020, понедельник, 19:01 8
Экономика 2020-04-13T19:01:22+03:00
Українські Новини
Фрукты и овощи в период карантина лучше продавать нефасованными, - ЕБА

Фрукты и овощи в период карантина лучше продавать нефасованными, - ЕБА

Ольга Фандорина
Продукты, Товары, ЕБА, Фасовка

Европейская бизнес ассоциация выступает за продажу нефасованных фруктов и овощей путем самообслуживания в период карантина.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.

"Эксперты Комитета по розничной торговле считают необходимым разрешить продажу нефасованных (весовых) овощей и фруктов продавцами или покупателем путем самообслуживания, при условии соблюдения базовых рекомендаций по безопасности", - сказано в нем.

Отмечается, что из-за решения местных органов власти магазины ежедневно фасуют овощи и фрукты в одноразовые пакеты, хотя на государственном уровне не установлено никаких требований по обязательной фасовке продуктов питания, которые не потребляются непосредственно на месте.

ЕБА подчеркнула, что в такой упаковке фрукты и овощи быстрее портятся, для вирусов создается более благоприятная среда, а также это приводит к росту цены на продукцию из-за дополнительных расходов на материалы и рабочее время продавцов.

Проанализировав опыт других стран и рекомендации Всемирной организации здоровья и Министерства здравоохранения, ЕБА сделала вывод, что продолжительность выживания вируса на поверхностях пока точно не установлена.

Кроме того, по информации Минздрава, фрукты являются непригодной средой для выживания вируса.

В связи с этим ассоциация предлагает уточнить способы реализации овощей и фруктов в соответствующих решениях областных комиссий и местных советов.

Как сообщали Українськi Новини, АТБ снимет торговые наценки на отдельные категории товаров на период карантина.

Ранее "АТБ-Маркет" решил повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

Кроме того, паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.

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