Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения могли устроить сталкеры

Пока за поджог лесов штрафы увеличили до 153 тыс. гривен, сообщается, что масштабные пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров. Об этом заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Позже он сообщил, что пожар, который продолжается уже девятый день, приближается к Припяти, на своем Facebook

Он отметил, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.

"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.

"К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов и идет на Припять", - сообщил Емельяненко.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

После чего из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело.