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13 апреля 2020, понедельник, 16:40 254
Общество 2020-04-13T16:40:15+03:00
Українські Новини
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения могли устроить сталкеры

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения могли устроить сталкеры

Ольга Фандорина
Пожар, Сталкеры, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона отчуждения
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua

Пока за поджог лесов штрафы увеличили до 153 тыс. гривен, сообщается, что масштабные пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров. Об этом заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Позже он сообщил, что пожар, который продолжается уже девятый день, приближается к Припяти, на своем Facebook

Он отметил, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.

"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.

"К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов и идет на Припять", - сообщил Емельяненко.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

После чего из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело.

Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело, также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне. 

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