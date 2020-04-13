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13 апреля 2020, понедельник, 14:15 676 Инфографика
Медицина 2020-04-13T14:16:07+03:00
Українські Новини
На Киевщине 216 больных коронавирусом. В каких районах области больше всего зараженных

На Киевщине 216 больных коронавирусом. В каких районах области больше всего зараженных

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

По состоянию на понедельник, 13 апреля, из 216 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киевской области 70 случаев зафиксированы в Киево-Святошинском районе, 43 - в Обуховском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайках, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка, в Обуховском районе - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове и Красной Слободке.

Также 12 случаев заболевания подтверждены в Ирпене, 11 - в Борисполе, 10 - в Броварах, по 6 случаев - в Буче, Вышгороде, Броварском и Ставищенском районе, 5 - в Белой Церкви, по 4 случая - в Фастове и Васильковском районе, по 3 случая - в Бориспольском, Бородянском, Переяслав-Хмельницком, Макаровском районах, по 2 случая - в Василькове, Кагарлыке, Переяслове, Белоцерсковском и Мироновском районах, по 1 случаю - в Ворзеле, Гостомеле, Бородянке, Ставище, Коцюбинском, Рокитном, Иванкове, а также в Барышевском, Иванковском, Полесском и Рокитнянском районах.

62 из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 154 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 13 детей: 3 - в Козине, 2 - в Ирпене, 1 - в Лесниках, 1 - в Гатном, 1 - в Борисполе, 1 - в Обухове, 1 - в Борщаговке, 1 - в Фастове, 1 - в Броварах, 1 - в Полесском районе.

Отмечается, что 10 из заболевших - выздоровели, 6 - умерли.

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 684 человек, медицинское наблюдение установлено за 1 797 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, 12 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 325 человек до 3 102, умерших - на 10 человек до 93.

В Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний. 

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