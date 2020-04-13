Рада намерена провести несколько внеочередных заседаний

Помимо заседания 13 апреля Верховная Рада намерена провести дополнительное внеочередное пленарное заседание в среду, 15 апреля.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал депутат от фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко, передают Українськi Новини.

"Следующее заседание у нас планируется в среду... По заседанию, оно у нас всегда все меняется, но я чувствую серьезный настрой на то, чтобы это состоялось именно в среду", - сказал он.

Шинкаренко отметил, что в среду депутаты намерены рассмотреть вопросы, которые не успеют рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник.

Также, по его словам, в понедельник на 17:00 планируется заседание фракции "Слуга народа".

В свою очередь представитель Президента в Верховной Раде, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук в интервью интернет-изданию "Апостроф" допускает проведение еще двух внеочередных пленарных заседаний Рады - в среду-четверг, 15-16 апреля, и после пасхальных праздников.

"Президент четко определил, что по мере готовности законопроектов он будет инициировать следующие внеочередные заседания Верховной Рады. Одно может состояться в среду, в четверг, еще одно может состояться уже после пасхальных праздников, через неделю", - сказал он.

По словам Стефанчука, законопроект №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам будет вынесен на рассмотрение депутатами в зал пленарных заседаний после рассмотрения профильным комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кроме этого, он отметил, что внесение 16,3 тыс. поправок к документу следует признавать злоупотреблением правом депутата, а также при наличии такого факта переходить к специальной процедуре рассмотрения законопроекта.

Первый вице-спикер подчеркнул, что есть несколько вариантов изменений в законодательство в части рассмотрения законопроектов с большим количеством правок: голосовать в редакции комитета, дать возможность депутатам и фракциям определиться с количеством поправок, которые они хотят внести, или ограничивать время на выступление (например, есть только 30 минут на выступление независимо от количества внесенных поправок).

Также Стефанчук отметил, что на данный момент парламентарии готовят изменения в регламент парламента в части повышения требований к оформлению поправок.

Так, планируется, что правки депутаты будут подавать с обоснованием мотивации и прогнозом влияния на бюджет.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник.

30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.