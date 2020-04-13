На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке — адвокат

Окружной суд Никосии (Кипр) открыл уголовное производство из-за того, что украинские ПриватБанк и Нацбанк пытались списать деньги со счетов шести компаний, связанных с Суркисами. Об этом пишет издание НВ со ссылкой на адвоката этих шести компаний — Виктора Боруха.

Так, по его словам, в декабре 2016 года Окружной суд Никосии (Кипр) в иске № 5880/16 удовлетворил заявление шести компаний и запретил ПриватБанку уменьшать, занижать, отчуждать, обнулять, переводить, обременять, видоизменять кредитные остатки на банковских счетах компаний, которые представляет Борух.

"24.05.2017 Окружной суд Никосии подтвердил решение Окружного суда Никосии (Кипр) в иске № 5880 / 16 от 19.12.2016 и решил оставить принятые меры к концу разрешения спора. Указанное решение Окружного суда Никосии было оставлено без изменений апелляционным судом. Таким образом, деньги на депозитах компаний — наших клиентов не могли быть списаны, так как с 19.12.2016 такие действия запрещены Окружным судом Никосии. Кроме того, правление Национального банка Кипра неоднократно заявляло, что ПриватБанку на Кипре было запрещено списывать какие-либо средства на счетах клиентов банка, в том числе на счетах 6-ти компаний, ПриватБанку было разрешено только насчитывать проценты и выплачивать депозиты", — говорится в сообщении.

На Кипре было открыто уголовное производство за попытки должностных лиц ПриватБанка и Национального банка Украины списать деньги с депозитных счетов компаний.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Суркисов сбудется судиться с чиновниками Приватбанка за их неправдивые комментарии о братьях.

В апреле текущего года национализированный Приватбанк выплатил двум членам набсовета гонорары по 752 тыс. гривен и одному – 580 тыс. гривен.