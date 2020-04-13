Астролог рассказал, чего стоит опасаться всем знакам зодиака 13 апреля

Во время апрельского звездопада Лириды можно загадать желание. Считается, что такое желание обязательно сбудется. А подробнее о том, как разположились звезды и что они советуют всем знакам зодиака в понедельник, 13 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для того, чтобы Овнам достичь успеха в понедельник, им следует действовать решительно. Звезды советуют приступить к воплощению в жизнь давних идей. Однако в этот день лучше не идти вразрез общепринятым правилам, не действовать спонтанно и не нарушать традиции.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам больше времени уделять домашним делам и с вниманием отнестись к проблемам близких. В понедельник старайтесь не обострять отношения с окружающими, с пониманием относитесь к спорным моментам в разговорах с родными. Любые выяснения отношений будут бесполезными и ни к чему не приведут, поэтому не тратьте на это время.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в понедельник могут возникать разногласия в деловых и личных отношениях. В этот день звезды советуют занять нейтральную позицию, не вникать в проблемы других и не конфликтовать. Также жизнерадостность и бодрость духа позволят представителям этого знака легко решить текущие задачи.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет сложный день. В понедельник ничего само не придет в руки, потому за все необходимо будет бороться, отстаивать свои права и защищаться. Также в этот день вероятны успехи в учебе, некоторая информация станет полезной для представителей этого знака. А у Раков, которые состоят в отношениях, начнется новый этап в любовных отношениях.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет благоприятный для многих дел день. Звезды уверяют, что представителям этого знака повезет не только на трудовом поприще, но и в личных отношениях. В понедельник Львы успешно смогут решить много важных вопросов, составить планы на будущее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет хороший день. Звезды уверяют, что в понедельник все будет даваться легко и представителям этого знака не придется прикладывать слишком много усилий, чтобы достичь определенного результата в делах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет неоднозначный день, в течение которого обстоятельства будут складываться не совсем так, как им захочется. Звезды советуют все основные и важные вопросы решить в первой половине дня. А во второй половине дня возможны ссоры и конфликты с близкими. Звезды советуют искать компромиссы, иначе есть риск, что эта ситуация продлится еще долго.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов будет удачный день для реализации важных планов и задач. Но звезды предупреждают, что в понедельник представителям этого знака следует избегать излишней раздражительности и эмоциональных всплесков. Однако настроение может в течение дня меняться, и нервозность Скорпионов может стать поводом для ссор с близкими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В понедельник Стрельцы могут преуспеть в делах и решении важных вопросов. В этот день представители этого знака смогут правильно распорядиться своим временем и успеют сделать многое. Однако в делах и общении с близкими упрямство Стельцов может сыграть с ними злую шутку, ведь из-за чрезмерной настойчивости есть риск испортить отношения с родными.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В ппонедельник у Козерогов все будет складываться удачно. Интуиция не подведет, работа не будет стопориться, а все вопросы представители этого знака смогут решить без лишних проблем. Также в течение этого дня Козероги будут пребывать в прекрасном настроении.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев день будет неоднозначный, ведь будет сложно сосредоточиться на делах. С окружающими у представителей этого знака могут возникать споры, они получат необоснованные претензии. Звезды уверяют, что в понедельник важно правильно оценивать свои шансы, планировать свои действия прежде, чем начинать что-либо. Также следует обратить внимание на свои траты и постараться избежать импульсивных покупок.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб хороший день для многих дел. Понедельник пройдет в позитивной атмосфере. Звезды уверяют, что при удачном стечении обстоятельств представители этого знака смогут преуспеть во многом. А ближе к вечеру лучше отдохнуть и восстановить силы, ведь во вторник они понадобятся Рыбам.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом на понедельник, 13 апреля.

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