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13 апреля 2020, понедельник, 05:29 39 Инфографика
Lifestyle 2020-04-13T05:48:10+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, чего стоит опасаться всем знакам зодиака 13 апреля

Астролог рассказал, чего стоит опасаться всем знакам зодиака 13 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, Знаки зодиака, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Во время апрельского звездопада Лириды можно загадать желание. Считается, что такое желание обязательно сбудется. А подробнее о том, как разположились звезды и что они советуют всем знакам зодиака в понедельник, 13 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для того, чтобы Овнам достичь успеха в понедельник, им следует действовать решительно. Звезды советуют приступить к воплощению в жизнь давних идей. Однако в этот день лучше не идти вразрез общепринятым правилам, не действовать спонтанно и не нарушать традиции.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам больше времени уделять домашним делам и с вниманием отнестись к проблемам близких. В понедельник старайтесь не обострять отношения с окружающими, с пониманием относитесь к спорным моментам в разговорах с родными. Любые выяснения отношений будут бесполезными и ни к чему не приведут, поэтому не тратьте на это время.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в понедельник могут возникать разногласия в деловых и личных отношениях. В этот день звезды советуют занять нейтральную позицию, не вникать в проблемы других и не конфликтовать. Также жизнерадостность и бодрость духа позволят представителям этого знака легко решить текущие задачи.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет сложный день. В понедельник ничего само не придет в руки, потому за все необходимо будет бороться, отстаивать свои права и защищаться. Также в этот день вероятны успехи в учебе, некоторая информация станет полезной для представителей этого знака. А у Раков, которые состоят в отношениях, начнется новый этап в любовных отношениях.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет благоприятный для многих дел день. Звезды уверяют, что представителям этого знака повезет не только на трудовом поприще, но и в личных отношениях. В понедельник Львы успешно смогут решить много важных вопросов, составить планы на будущее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет хороший день. Звезды уверяют, что в понедельник все будет даваться легко и представителям этого знака не придется прикладывать слишком много усилий, чтобы достичь определенного результата в делах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет неоднозначный день, в течение которого обстоятельства будут складываться не совсем так, как им захочется. Звезды советуют все основные и важные вопросы решить в первой половине дня. А во второй половине дня возможны ссоры и конфликты с близкими. Звезды советуют искать компромиссы, иначе есть риск, что эта ситуация продлится еще долго.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов будет удачный день для реализации важных планов и задач. Но звезды предупреждают, что в понедельник представителям этого знака следует избегать излишней раздражительности и эмоциональных всплесков. Однако настроение может в течение дня меняться, и нервозность Скорпионов может стать поводом для ссор с близкими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В понедельник Стрельцы могут преуспеть в делах и решении важных вопросов. В этот день представители этого знака смогут правильно распорядиться своим временем и успеют сделать многое. Однако в делах и общении с близкими упрямство Стельцов может сыграть с ними злую шутку, ведь из-за чрезмерной настойчивости есть риск испортить отношения с родными.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В ппонедельник у Козерогов все будет складываться удачно. Интуиция не подведет, работа не будет стопориться, а все вопросы представители этого знака смогут решить без лишних проблем. Также в течение этого дня Козероги будут пребывать в прекрасном настроении.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев день будет неоднозначный, ведь будет сложно сосредоточиться на делах. С окружающими у представителей этого знака могут возникать споры, они получат необоснованные претензии. Звезды уверяют, что в понедельник важно правильно оценивать свои шансы, планировать свои действия прежде, чем начинать что-либо. Также следует обратить внимание на свои траты и постараться избежать импульсивных покупок.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб хороший день для многих дел. Понедельник пройдет в позитивной атмосфере. Звезды уверяют, что при удачном стечении обстоятельств представители этого знака смогут преуспеть во многом. А ближе к вечеру лучше отдохнуть и восстановить силы, ведь во вторник они понадобятся Рыбам.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом на понедельник, 13 апреля.

Также 13 апреля в Украине будет плохладно утром и жарко днем.

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