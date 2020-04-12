Понедельник встретит украинцев прохладой утром и жарой днем

После прохладного конца недели и долгожданного потепления в Вербное воскресенье, 13 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., температура воздуха ночью 0...-3 градусов, днем +18-20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., температура воздуха ночью 1...+7 градусов, на поверхности грунта заморозки 0...-5, днем +16...+22 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью заморозки на поверхности грунта 0...-5 градусов, днем +6...+11 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5...+7 градуса, днем +18...+20 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5...+7 градуса, днем +17...+19 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4...+6 градуса, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +15...+21 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с., ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +15...+22 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +12...+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с., порывы 15-20 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +14...+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градуса, днем +14...+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +16...+18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, рекордно теплая последняя зима и отсутствие снега стали одной из причин большого количества пожаров в Украине.

При этом резкое снижение температуры, которое местами достигало -9, во время начала цветения плодовых деревьев и ягод уничтожило часть урожая в некоторых областях Украины до 90%.